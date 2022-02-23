Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, bir yerel televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yeşil mavili taraftarların istifa çağrılarını değerlendiren Kıran, "Taraftarlar son maçta `Hamza istifa´ diye bağırdılar sonra yönetim istifaya döndüler. Tamam biz istifa edelim, buyurun gelin yapın. Bugüne kadar gecem gündüzüm Rizespor. Rüyalarımda Rizespor görüyorum, öyle kolay değil bu işler. Ateşten gömlek giymek kolay iş değil. Biz taşın altına kafamızı, gövdemizi, eşimizi, dostumuzu koyduk. Düştük de düştük. Bırakın bir sezon sonu gelsin, yaparsınız eleştirinizi. Bizim de şevkimizi kırmayın. Çıksın bir delikanlıda göreyim, 25 milyon Euro´nun altına girsin. Ya taraftarlığı öğrenecekler ya da gerekirse maçları Rize´de oynamayacağım. Beni başka yollara sevk etmesinler. Herkes şapkasını önüne koysun düşünsün, hesap yapsın. Uyku uyumuyorum ben. Olduğumuz durumdan ben memnun muyum? Yaşadıklarımızı görmüyor musunuz? Ciddi anlamda bize bir mobing uyguluyorlar. Ondan sonra ben bağırınca 25 bin lira ceza. 25 bin lira çok önemli değil ama bizim canımız yanıyor. Bir hakemin düdüğü ile benimle beraber o şehirde yaşayan insanların canı yanıyor" dedi.
'12 FİNAL MAÇIMIZ VAR'
Bir hoca değişikliğine gittiklerini belirten Kıran, "Bülent Hoca´ya `sana ihtiyacımız var´ dedik. O da kırmadı bizi, geldi takımın başına geçti. Şimdi 12 maçlık bir periyodumuz var. 12 tane final maçımız var. 12 final maçından sonra buralarda olmayacağız, çok daha yukarılarda olacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.
`BİZİM MAÇIMIZA GELMEDİLER, BİZ DE GİTMEYECEĞİZ´
Hafta sonu karşılaşacakları Galatasaray maçını izlemeye gitmeyeceğini açıklayan Tahir Kıran, "İki tane yönetici göndereceğim. İki yönetici haricinde de hiç kimseyi göndermeyeceğim, misafir dahil. Bizim maçımıza gelmediler, biz de gitmeyeceğiz. Çıkacağız maçımızı oynayacağız, puan veya puanlar almaya çalışacağız. Alamazsak da bizim bir kaybımız yok zaten. 4 maça puan yazmadık. Bu alacaklarımız ekstra puan olacak" ifadelerini kullandı.
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