Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Hollanda'nın Willem takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Akkaynak ile satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Almanya genç milli takımlarında 28 kez resmi maça çıkan yeni transferimiz Atakan Akkaynak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki Atakan Akkaynak için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.