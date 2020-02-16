16 ŞUBAT 2020
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Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sezonun sonuna doğru yaklaştıkça çekişmenin arttığını söyledi.

16.02.2020 - 13:56 | Güncelleme:
Çaykur Rizespor

Bakır yaptığı açıklamada, ligde kalma yarışının oldukça çekişmeli bir hal aldığını, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor'un bu hafta maçlarını kazanmasıyla alt sıralardaki heyecanın daha da arttığını belirtti.

Ligin ikinci yarılarının her zaman daha çekişmeli geçtiğini bildiklerine dikkati çeken Bakır, "Alınan kötü sonuçların telafisinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Ligde kalma yarışı gittikçe zorlaşıyor. Bu yarışı rahat tamamlamak için Gaziantep deplasmanından puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Deplasmanda alınacak her puanın değerli olduğunu vurgulayan Hasan Yavuz Bakır, şöyle konuştu:

"Özellikle ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığımız maçlarda puan çıkarmayı başardık. Rakibimiz de çok gol atan ve çok gol yiyen bir ekip. Amacımız Gaziantep'ten iyi bir sonuç ile dönmek. İç saha maçlarında yakaladığımız puan ortalamasını deplasmana yansıtabilirsek, ligde rahat bir yere ulaşacağımıza inanıyorum."

Gaziantep FK ile taraftar ve yönetim bazında iyi ilişkiler içerisinde olduklarını dile getiren Bakır, futbolun dostluk içerisinde güzel olduğunu sözlerine ekledi.

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