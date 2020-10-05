Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferin son gününde 4 oyuncu ile birden anlaşma sağladığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklama göre, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile 1 yıllık, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Dusan Jovancic ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandı. Aytemiz Alanyaspor'dan Onur Bulut ve Fenerbahçe'den Murat Sağlam ise sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada, imzaların İstanbul'da Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleştiği kaydedilerek futbolculara başarı dilekleri iletildi.