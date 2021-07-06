Çaykur Rizespor 3 futbolcusu ile sözleşmeleri feshetti. Yeşil mavililer ara transferde kadroya kattığı Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Temmuz 2019'da kadrosuna kattığı gurbetçi Atakan Akkaynak ile yollarını ayırdı. Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada her 3 futbolcu ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Futbolculara kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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