Çaykur Rizespor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi.

26. dakika oynanırken Konyaspor, Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

43. dakikada Yannick Bolasie sahne aldı ve Çaykur Rizespor skora dengeyi getirdi; ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Dakikalar 69'u gösterirken Amilton ikinci sarı kartını gördü ve Konyaspor 10 kişi kaldı.

Mücadelede 77. dakika oynanırken Pohjanpalo, Çaykur Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

83. dakikada oyuna giren Rahmanovic son dakikalarda hakemin üzerine yürüyünce Konyaspor 9 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Çaykur Rizespor galibiyete uzandı ve puanını 29'a yükseltti. Konyaspor ise haftayı 58 puanla tamamladı.