Çaykur Rizespor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 11. dakikada Selim Ay'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı da önde tamamladı.

İkinci yarı düşük tempoda geçerken maçın 70. dakikasında hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Rizespor'da topun başına geçen Djokovic hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Çaykur Rizespor 3 puana uzanan taraf oldu.

Karadeniz ekibi iç sahada üst üste ikinci galibiyetini alırken Alanyaspor ise Bülent Korkmaz'la ilk kez yenildi ve 8 hafta sonra mağlup oldu.