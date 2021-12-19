Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi, Deniz Hümmet'in 80. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Rizespor, evinde üst üste 5. galibiyetini aldı. Malatya'nın kazanamama serisi ise 7 maça çıktı.