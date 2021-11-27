Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Rizespor ligdeki üçüncü galibiyetini alırken Kayserispor'un kazanamama serisi 3 maça çıktı.