Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Karadeniz ekibi 8. dakikada Skoda'nın golüyle öne geçerken ilk yarı böyle sona erdi.

Gençlerbirliği, 64'te Soner'in golüyle eşitliği yakalarken kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 1-1 noktalandı.

Çaykur Rizespor 20, Gençlerbirliği ise 16 puana yükseldi.