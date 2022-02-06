Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 27'de Bjarnason ile 33 ve 71'de Balotelli kaydetti.

Rize'nin tek golü ise sonradan giren yeni transfer Gedson Fernandes'in asistinde 80'de Yusuf Sarı'dan geldi.

Adana Demirspor üst üste 2. galibiyetini alıp puanını 40 yaptı.

Çaykur Rizespor ise 22 puanda kaldı.