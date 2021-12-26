Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 44. dakikada Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Gaziantep, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen (Dk.66 Emir Han Topçu), Selim Ay, Cemali Sertel (Dk.78 Alberk Koç), Djokoviç (Dk.90+1 Eren Karadağ), Yasin Pehlivan (Dk.46 Deniz Hümmet), Sabo, Umar, Boldrin, Pohjanpalo
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp (Dk.64 Merkel), Halil İbrahim Pehlivan, Maxim (Dk.89 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk.72 Dicko), Muhammet Demir
Gol: Dk.44 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK)
MAÇTAN POZİSYONLAR
15. dakikada iki rakibinden sıyrılan Boldrin'in ceza yayı dışından sol ayak içi ile sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ceza sahası içine penaltı noktasına pasında, Furkan Soyualp'ın vuruşunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
33. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisine pasında Pohjanpalo, topu kontrol edip müsait durumdaki Boldrin'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.
44. dakikada Figueiredo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Maxim'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1
45+4. dakikada Günay Güvenç'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Boldrin'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
56. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Gökhan Gönül'ün yerden pasında, penaltı noktasında Sabo'nun müsait durumdaki vuruşunda top üsten auta gitti.
63. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Figueiredo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.
74. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak araya giren Umar'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere tokatlamayı başardı.
81. dakikada Alberk Koç'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, kaleci Tarık Çetin kontrol etti.
89. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunda, kaleci Tark Çetin topu kornere çeldi.
Karşılaşma, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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