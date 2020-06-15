Dün de Rize maçında 2 ismini kaybeden G.Saray, bana göre yanlış bir penaltıyla geriye düştü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı görmüş olsa dahi VAR hakemi Koray Gençerler'in Uğurlu'yu ikaz etmesi gerekirdi. Saracchi'nin bir müdahalesi var ama o kısmi temas ile penaltı olmaz bana göre. Bence hatalı karardı. Yani G.Saray hem maalesef saçma bir kural dolayısıyla ofsayttan devam eden bir pozisyonda Muslera'yı kaybetti hem de yanlış bir penaltı ile geri düştü.