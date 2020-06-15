SERDAR ALİ ÇELİKLER: Her şeyden evvel Fernando Muslera'ya çok ama çok üzüldüm. Çok şanssız bir pozisyonda ayağında iki kemik kırıldı. Kendisine acil şifalar diliyorum ve "Mejorete pronto Nando" diyorum. Ligin en kaliteli ve etkili oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü tüm futbolseverleri üzmüştür diye düşünüyorum.
Ofsayt olduğu bariz bir pozisyonda ayağı kırıldı. Bu kuralın (Ofsayt da olsa pozisyon devam etsin) saçmalığı artık değişmeli. İkinci geçmiş olsun dileğimiz ise Florin Andone'ye. Bu sene G.Saray forması ile çapraz bağlarının kopmasına neden olan bir sakatlık yaşayan Andone, yine aynı dizinden şanssız bir sakatlık yaşadı. Aynı diz olduğu için çapraz kopmasa bile ciddi bir esneme olmuştur.
Dün de Rize maçında 2 ismini kaybeden G.Saray, bana göre yanlış bir penaltıyla geriye düştü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı görmüş olsa dahi VAR hakemi Koray Gençerler'in Uğurlu'yu ikaz etmesi gerekirdi. Saracchi'nin bir müdahalesi var ama o kısmi temas ile penaltı olmaz bana göre. Bence hatalı karardı. Yani G.Saray hem maalesef saçma bir kural dolayısıyla ofsayttan devam eden bir pozisyonda Muslera'yı kaybetti hem de yanlış bir penaltı ile geri düştü.
G.Saray bence psikolojik olarak bozuldu ve sezon finali geldi. Marcao sakattı. Muslera eklendi. Luyindama zaten yok. Andone yokken Adem de cezalı oldu ve Donk da olmayacak haftaya. G.Saray yapısal olarak zirveden koptu mu ikinciliği falan hedefleyebilen bir kulüp değil. Trabzon ve Başakşehir de dahil kalan 7 maçı da kazansa bu G.Saray'a yetmeyebilir. Bu psikolojide yeniden ayağa kalkmaları da zor olabilir.
İBRAHİM YILDIZ: Aslında kaybedilen Rize maçı 14'üncü dakikada bitmişti Galatasaray adına. Oyuncular kaptan Muslera'nın ayağının kırılmasının etkisinde kaldılar. Psikolojik yıkıma uğradılar. Bu duyguyu uzun süre üzerlerinden atamadılar. Penaltı golüyle iyice oyundan düştüler.
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