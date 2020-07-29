ÇAYKUR, Kurban Bayramı'nın birinci günü yaş çay alımı yapmayacak

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, daha önce arife günü ve bayramın tamamında çay alımlarının yapılacağını açıkladıkları belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak üreticilerimizden gelen taleplerin değerlendirilerek yeniden açıklama yapılacağını geçtiğimiz günlerde belirtmiştik. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımları yapılmayacaktır."