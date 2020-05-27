AA

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta yaş çay sezonunun başladığı belirtilerek bir önceki gün 9 bin 500 ton, bugünlerde ise 12 bin 500 ton yaş çay alımı yapıldığı aktarıldı.

Şu ana kadar uyguladıkları dengeli ve kontrollü kontenjan miktarlarının devamı için çay alımlarının bu rakamların altında gerçekleşmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimiz henüz taze olan çaylarını acele etmeden, alım ekibimiz ve kendilerini zor duruma düşürmeden toplamaya devam ettikleri sürece bu günlerde uyguladığımız günlük yaş çay alım kontenjanına devam edilebilecektir. Aksi durumda ise kaliteli ürün alımı ve üretimi için mecburen daha düşük kontenjan uygulamalarına gidileceğinden acele etmeyelim. ÇAYKUR kota miktarı kadar çay alımı yapacaktır. Ülke olarak birlik beraberlik içerisinde olduğumuz bu özel dönemlerde aynı birlikteliği ve dayanışmayı üreticilerimizle, çalışanlarımızla ve bütün sektör bileşenleriyle birlikte çay alımlarında da sağlayacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Gösterilecek sabır ve anlayış için şimdiden çok teşekkür ederiz."