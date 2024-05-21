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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması

        ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının 12 bin tonun üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:45 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:45
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        ÇAYKUR'dan yaş çay alımı açıklaması
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        ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, birinci sürgün alımlarının 4 Mayıs'ta başladığı ve serbest bir şekilde devam ettiği belirtildi.

        Çay hasadının 3-5 günde bitirilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        Fotoğraf: İHA

        "Üreticilerimizin acele etmeden günlük limitlere uygun yaş çay hasadı yapması, kalite açısından önem arz etmektedir. Kurumumuzun günlük mubayaasının 12 bin tonun üzerine çıkması işletmelerimizi zorlamaktadır. Yarından itibaren kısa bir süre için dekara 50 kilogram alım yaparak normal şartlara dönmemiz gerekmektedir."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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