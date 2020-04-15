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Alim, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı üreticilerin ve çalışanların sağlığını tehlikeye düşürmemek amacıyla daha önce durdurulan budama ve üretici devir işlemlerinin tedbirler alınarak sürdürüldüğünü belirtti.

Üreticilerin bu süreçte herhangi bir hak kaybı yaşamaması için çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Alim, şöyle devam etti:

"Bütün fabrika müdürlüklerimizde, ölüm ve satış işlemlerinden kaynaklanan devir ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasına devam edilmektedir. İsteğe bağlı ruhsatname devir işlemleri ise ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacaktır. Budaması yapılan çaylıkların ölçülerek tespit edilmesi işlemlerine ise yaş çay hasadının başlangıcına kadar devam edilecektir. Üreticilerimiz acele ederek hem kendilerini hem de çalışan personelimizi sıkıntıya düşürmesinler. Kalan zaman ölçüm ve tespit işlemeleri için yeterli olacaktır. Kovid-19 salgını nedeniyle lokal veya bölgesel olarak karantinaya alınan yerlerde ise karantinanın kaldırılması sonrasında tespit işlemlerine devam edilecektir."

Alim, il dışında olup zaman içerisinde gelecek üreticilerin hasat döneminde çaylarını toplamadan önce budama yaparak veya yaptırarak görevli ekiplere tespit ettirmeleri gerektiğini kaydederek, "Kovid-19 salgını nedeniyle budama tespit çalışmalarında devir ve ruhsatlandırma işlemleri esnasında hem üreticilerimiz hem de çalışanlarımızın sağlığı açısından salgına karşı uygulanan tedbirlerden olan sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske kullanılması gibi temel önlemler alınmaktadır ve salgının seyrine göre alınmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.