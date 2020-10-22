Çaykur Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR),üreticiden aldığı yaş çayı işledikten sonra geriye kalan çay lifi ve çöpünü yeni kurduğu ekstrakt ünitesinde değerlendirecek.
Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR tarafından Kalkandere ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptırılan ekstrakt ünitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Alim, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekstrakt ünitesinin 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanı olduğunu, bunun yüzde 75'ini ise ambar olarak kullanacaklarını söyledi.
Son teknoloji bir ekstrakt ünitesi olacağını ifade eden Alim, "Yıllardır ÇAYKUR'un lif çöpleri boşa giderdi. Bundan sonra 10 bin ton gibi bir kısmı burada kullanılacak. Karşılığında ise günde bir ton ekstrakt elde edilecek." dedi.
Alim, son dönemlerde ekstraktın genelde hepsinin ithal edildiğini belirterek "Kendi çayımızın ekstraktını kendi tesislerimizde üretmiş olacağız. Ayrıca yabancı ekstraktlara para vermeyeceğiz, hepsini burada çözmüş olacağız. Yine atık olarak fabrikalarımızın bahçelerindeki o keşmekeşlikten kurtulmuş olacağız." dedi.
Soğuk çay markaları Didi'nin ham maddesinin de burada üretileceğini belirten Alim, "Ondan da maliyet olarak az da olsa kurtulmuş olacağız. Gerekirse ihracatını da yapacağız, isteyen özel sektöre satacağız. Kapasite artırma ünitelerimiz de hazırdır. Gerekirse daha fazla ekstrakt üretme ünitelerimiz de olacak." diye konuştu.
Alim, kurulan tesisin 50 milyon liraya mal olduğunu kaydederek, çok sayıda kişinin istihdam edileceğini aktardı.
Tesisin 1-2 yıllık bir mazisi olduğuna değinen Alim, şunları söyledi:
"İnşallah hem bölgemize hem de ÇAYKUR'a güzel bir katkı sağlayacak. Ayrıca tam olarak faaliyete geçtiği zaman içeride teknik ve idare olarak 75 kişi çalışacak. ÇAYKUR'dan atıkları almak için de 100 civarında insan istihdam edilecek. Bölgeye güzel bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Ekonomiye daha fazla katkısı olacak."
Alim, tesisin yaklaşık iki ay içerisinde faaliyete gireceğini belirterek "Her şey hazır olduğu için hatta lifleri buraya aldık. Mayıs ayına kadar işlenebilecek lif şu an burada var. Rize Belediyemiz yine burada mangal kömürü ve elektrik üretim ünitesi yapacak. Geriye kalan kısmını da onlara vermiş olacağız. Artık çay çöplerimizi ve liflerimizin hepsini ekonomiye kazandırmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
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