Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği bugünlerde yaklaşık 721 bin tonla tarihinin en yüksek üçüncü alım rakamına ulaştı

- En fazla çay alımını 800 bin 143 tonla 1999 yılında gerçekleştiren ÇAYKUR, 2019 alım kampanyası sonunda 2018'deki 732 bin 500 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor

Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, "Geçen yıl yaklaşık 733 bin ton çay almıştık. Bu yıl, bu rakamı geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Yaş çay alımları devam ediyor" dedi.

Sürer...