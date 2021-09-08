ÇAYKUR 3. sürgün alımlarını tam kapasite sürdürüyor

AA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 3. sürgün yaş çay alımlarının tüm bölgede tam kapasiteyle devam ettiğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alım kampanyasının 31 Ağustos'ta başladığı hatırlatıldı.

Alımların yoğun şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bugün itibarıyla 63 bin ton yaş çay alımı gerçekleşmiştir. Fabrikalarımızda dekara kontenjan ilk 3 gün 100 kilogram, yoğunluk olan fabrikalarımızda 50 kilogram, tam gün kapasiteye ulaşan fabrikalarda ise 20-25 kilogram aralığında uygulanmış ve alımlarımız devam etmektedir. Yoğunluk olmayan diğer fabrikalarımızda ise 50 kilogram alım limiti devam etmektedir."

Açıklamada, ÇAYKUR'un üçüncü sürgünde dekara 400 kilogram kota uyguladığına işaret edilerek, "Belirlenen limitlerle ortalama 10 günde kota doldurulmakta ve yaş çay bitmiş olmaktadır. Üreticilerimizin hep yanında olan ÇAYKUR bundan sonra da olmaya devam edecektir. Çay bizim ekmeğimiz, her şeyimiz. Gerekli hassasiyeti göstermeliyiz." ifadesi kullanıldı.