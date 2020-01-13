13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alim, yaptığı açıklamada, 2019 yılının ÇAYKUR ve üreticiler açısından verimli geçtiğini, üreticilerden yaklaşık 750 bin ton yaş çay aldıklarını söyledi.
Üreticinin mağdur olmaması adına ÇAYKUR olarak son iki yıldır alım kapasitesinin üzerine çıkarak yaş çay alımı yaptıklarına işaret eden Alim, "Geçen yıl 134 bin ton kuru çay ürettik, 120 bin tonunu sattık. Bu anlamda biraz daha kuru çay satışlarının artması lazım ama eski yıllara bakıldığında 120 bin ton, hedeflerimizin üzerinde bir rakamdır." ifadesini kullandı.
Alim, bundan sonraki hedeflerinin satışı biraz daha yukarı çekmek olduğunu kaydetti.
İhracatta 2 bin 600 ton rakamına ulaştıklarına dikkati çeken Alim, Pakistan'a çay satma çalışmalarının devam ettiğini, konunun bu ay içerisinde netlik kazanacağının söylendiğini aktardı.
Alim, ne kadar çok kuru çay satabilirlerse karşılığında o kadar çok yaş çay alabildiklerini ifade ederek, depolarının satışlarla boşalmasının hem kurum hem üretici menfaatine olduğunu vurguladı.
"TÜRK ÇAYININ İHRACATTA ÖNÜNÜ PAKİSTAN PAZARI AÇACAK"
Yusuf Ziya Alim, Türk çayının dünyanın hemen her noktasına az miktarda da olsa ulaştığını belirterek, "Tüm dünyada Türk çayı kaliteli ve sağlıklı olması dolayısıyla tutuluyor ama maliyetin fazla olması nedeniyle ihracatımız fazla olmuyor. En az kaldığımız bölge Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ama bu dönemde daha çok o tarafa yönelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Türk çayının ihracatta önünü Pakistan pazarının açacağının altını çizen Alim, "Pakistan, yurt dışından 185 bin ton çay alıyor, bunun 150 bin tonunu Kenya veriyor. Biz ise yılda 134 bin ton çay üretiyoruz. Biz Pakistan'ın çay alımının bir kısmına talip olduk. Onların damak tadına uygun çayımız var. İstedikleri neviden çay verebileceğimizi bildirdik." dedi.
"YEŞİL ÇAY PUDRASINI İKİ AY ÖNCE PİYASAYA ÇIKARDIK"
Alim, "yeşil çay pudrası" olarak bilinen maça çayı ile piyasaya girdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Yeşil çay pudrasını iki ay önce piyasaya çıkardık. Çok büyük talep olunca tüm Türkiye'deki bayilere dağıtmaya başladık. Yurt dışı Avrupa bayiliği isteyen genç bir girişimciye verdik. 'Olur' verdikten sonra bir tonluk anlaşma yaptık. Avrupa'ya maça çayını anlatıyoruz. Maça çayı sadece içmek için değil, gıda takviyesi veya kek, kurabiye, pastalarda, değişik yiyecek grubunda kullanılabiliyor. 3 ton maça çayı, yeşil çay pudrası sattık. Bu da 20 bin paketin üzerinde bir satış ediyor. İki ay gibi bir sürede 3 ton yeşil çay pudrası az bir rakam değil."
Yeşil çay pudrasının talebe göre her dönemde üretilebileceğini kaydeden Alim, "Üretim taleplere göre değişiyor. Bu yıl 2 ayda 3 ton talep oldu, 3 tonu da sattık. Talep 20-30 ton olursa biz de ona göre üretim yaparak talebe göre değiştireceğiz." ifadesini kullandı.
Alim, maça çayının faydalarının tam olarak belirlenerek kamuoyuna anlatılabilmesi için eczacılık fakültelerine numunelerin gönderildiğini de aktararak, şöyle konuştu:
"Kısa zamanda içindeki karışımlar bilimsel olarak rapor halinde gelecek. Biz de rapor halinde yayımlayacağız ama sağlık açısından faydalı olduğu açık. Yurt dışından gelen maça çaylarına bakıldığında sağlığın yanında fiyatının yüksekliği de konuşuluyor. Aktar ve eczacılarda konuşuluyor. Biz de eczacılardan gelen talep üzerine bir çalışma başlattık ama marketlerde daha çok satış yapacağız. Tüm Türkiye'de bu yıl yeşil çay pudrasını çok daha net göreceğiz."
Alim, 2020 çay sezonu ile ilgili çalışmaların ise gecikmeden başladığını, ilk etapta eğitim çalışmalarına öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.
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