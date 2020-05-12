Çayeli Bakır İşletmelerinde 280 işçi iş durdurma kararı aldı - RİZE

AA

Maden İş Sendikası'nın Çayeli ilçesinin Madenli beldesindeki işletme temsilciliğinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, Çayeli Bakır İşletmelerine kadar yürüdü.Yürüyüşün ardından işletmenin güvenlik noktasında açıklama yapan Maden-İş Sendikası Temsilcisi Mustafa Kara, Çayeli Bakır İşletmeleri'nin, 30 yıla yakındır bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Kara, şirket yönetimini eleştirerek en son, sendika temsilcisinin iş yerine girişinin feshinin bardağı taşıran son damla olduğunu iddia etti."Kendilerinin bölücü ve zorba olmadığını, hakkını arayan ve alacak emekçiler olduklarını" ifade eden Kara, "2019 yılında 40 maden çalışanı kıdem hakkı kazanmıştır. Fakat bu yılın üçüncü ayına kadar hak teslimleri ertelendi ve sonrasında da koronavirüs bahanesiyle işlemler tamamlanmadı. Şirket yönetimiyle hiçbir konuda haklı veya haksız anlaşma sağlayamadık." ifadelerini kullandı.Kara, performans değerlendirmelerinin koronavirüs nedeniyle sürekli ertelendiğini öne sürerek şöyle konuştu:"Biz burada 300 kişinin hakkını ve emeğini savunmak zorundayız. Bu ekmek davasından kesinlikle vazgeçmeyeceğiz ve geri de adım atmayacağız. Nisan ayı performans değerlendirmesinin koronavirüsten dolayı ötelendiğini söylüyorlar. Biz burada yer altında ve yer üstünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz emekçiler olarak sahaya gelip baş canla çalışıyoruz. Maalesef şirket yönetimi 300'ü bir arada cevheri işleyememiştir. Oysaki en değerli cevheri çalışan işçileri olduğunu söylüyorlardı."Maden İş Sendikasına üye 280 işçinin iş durdurma kararı aldığını aktaran Kara, "2019 yılında bu emekçi kardeşlerimize yapılan saygısızlığı, hangi bölüm yaptıysa özür dilemesini ve geriye doğru bu emekçi kardeşlerimizin haklarının verilmesini istiyoruz." dedi.Açıklama nedeniyle jandarma ekiplerinin önlem aldığı maden sahasında, işçilerin dönüşümlü bekleyeceği öğrenildi.