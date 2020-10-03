Çaydanlıktan çıkan dumanı görünce yangın var zannettiler - KIRKLARELİ

AA

İstasyon Mahallesi'nde bir binanın dördüncü katındaki daireden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Daire kapısının açılmaması üzerine ekipler itfaiye aracının merdiveni ile daireye girdi.Ekipler evin mutfağında ocakta unutulan çaydanlık olduğunu fark etti.

Ocağın doğalgazı kesildikten sonra çaydanlık soğuk su ile yıkanarak duman çıkması önlendi.İstasyon Mahallesi'nde bir binanın dördüncü katındaki daireden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Daire kapısının açılmaması üzerine ekipler itfaiye aracının merdiveni ile daireye girdi.Ekipler evin mutfağında ocak üzerinde unutulan çaydanlık olduğunu fark etti.Ocağın doğalgazı kesildikten sonra çaydanlık soğuk su ile yıkanarak duman çıkması önlendi.Mahalle sakinleri arasında ise panik yaşandığı gözlemlendi.