        Haberler Bilgi Yaşam Çaycuma nerede? Çaycuma hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Çaycuma nerede? Çaycuma hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Batı Karadeniz'in kaderini değiştiren dev enerji ve liman projelerine ev sahipliği yapan Çaycuma, Zonguldak ilinin en stratejik ilçesi haline geldi. "Çaycuma nerede?" sorusu, bizi Karadeniz'de keşfedilen milyarlarca metreküplük doğalgazın karaya çıkarıldığı Filyos Limanı'na götürüyor. Sadece bir enerji üssü değil, aynı zamanda bölgenin tek havalimanına da (Zonguldak-Çaycuma Havalimanı) sahip olan ilçe, Filyos Nehri'nin suladığı verimli bir ova üzerine kurulu. Peki, bu hızla gelişen ilçe tam olarak nerede? İşte detaylar...

        Giriş: 29.09.2025 - 13:08 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:08
        Çaycuma nerede?
        "Çaycuma hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Türkiye'nin "kara elmas" diyarı Zonguldak'tır. Ancak Çaycuma, Zonguldak'ın dağlık ve madencilikle bilinen merkezinin aksine, Filyos Çayı'nın oluşturduğu geniş bir düzlükte yer alır. Bu eşsiz coğrafi konumu, onu hem bir tarım alanı hem de bir ulaşım merkezi (havalimanı, demiryolu, karayolu kavşağı) yapmıştır. Günümüzde ise Çaycuma'nın önemi, Filyos beldesinde yürütülen devasa Filyos Vadisi Projesi ile ulusal bir boyuta ulaşmıştır. Karadeniz doğalgazının işleme tesisi ve Filyos Limanı, ilçeyi Türkiye'nin en önemli lojistik ve enerji merkezlerinden biri yapmaktadır. Detaylar yazımızın devamında.

        ÇAYCUMA NEREDE?

        Çaycuma, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Zonguldak iline bağlı bir ilçedir. Coğrafi olarak Zonguldak şehir merkezi ile Bartın ilinin tam ortasında, Filyos Çayı vadisinde yer alır.

        Kuzeyinde Karadeniz'e kıyısı (Filyos beldesi üzerinden) bulunan ilçenin, güneyinde Zonguldak'ın Devrek ilçesi, doğusunda Bartın il merkezi, batısında ise Zonguldak merkez ve Kilimli ilçeleri bulunur. Konumu itibarıyla Batı Karadeniz'in tam bir kavşak noktasındadır.

        ÇAYCUMA HANGİ ŞEHİRDE?

        Çaycuma, Zonguldak şehrine (iline) bağlı bir ilçedir. Zonguldak'ın (merkez, Ereğli, Kozlu, Kilimli, Alaplı, Devrek, Gökçebey ile birlikte) 8 ilçesinden biridir.

        Zonguldak şehrinin dağlık maden coğrafyasının ve engebeli yapısının aksine Çaycuma, Filyos Çayı'nın taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş verimli bir ova (Çaycuma Ovası) üzerine kurulu olmasıyla şehirden coğrafi olarak ayrışır.

        ÇAYCUMA HANGİ İLDE?

        Çaycuma, idari olarak Zonguldak iline kayıtlıdır. Zonguldak ilinin hem nüfus hem de ekonomik potansiyel olarak en önemli ilçelerinden biridir.

        Özellikle Türkiye'nin en büyük mega projelerinden olan Filyos Vadisi Projesi'nin, Filyos Limanı'nın, Karadeniz Doğalgaz İşleme Tesisi'nin ve Zonguldak Havalimanı'nın ilçe sınırları içinde yer alması, onu Zonguldak ilinin en stratejik noktası haline getirmiştir.

        ÇAYCUMA HANGİ BÖLGEDE?

        Çaycuma, coğrafi olarak Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Batı Karadeniz Bölümü'nde konumlanmıştır.

        Bol yağış alan tipik Karadeniz ikliminin hakim olduğu ilçe, Filyos Çayı'nın ve ona katılan Devrek ile Yenice çaylarının getirdiği alüvyonlar sayesinde tarımsal açıdan da zengin bir bölgededir.

        ÇAYCUMA KONUMU NEDİR_

        "Çaycuma konumu nedir?" sorusu, günümüzde ilçenin sadece coğrafi yerini değil, Türkiye'nin stratejik haritasındaki yeni yerini tanımlar. Çaycuma'nın konumu, onu bir "ulaşım", "enerji" ve "lojistik" üssü haline getirmiştir.

        • Stratejik Ulaşım Konumu (Havalimanı, Karayolu, Demiryolu): Çaycuma'nın konumu, onu Batı Karadeniz'in en önemli ulaşım kavşaklarından biri yapar.
        • Havalimanı: Bölgenin tek aktif sivil havalimanı olan Zonguldak-Çaycuma Havalimanı (ONQ), ilçe sınırları içindedir. Bu havalimanı, özellikle yurt dışı (başta Almanya olmak üzere) ve İstanbul uçuşlarıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin dünyaya açılan kapısıdır.
        • Karayolu: Zonguldak'ı Bartın'a ve Karadeniz Sahil Yolu'na bağlayan D010/D750 karayolu ile iç kesimlere (Devrek, Gökçebey üzerinden Karabük ve Ankara'ya) giden yolun tam kesişim noktasındadır.
        • Demiryolu: Türkiye'nin ilk cumhuriyet dönemi hatlarından olan tarihi Zonguldak-Karabük-Ankara demiryolu hattı da (Karaelmas Ekspresi güzergahı) Çaycuma'dan geçer. Bu hat, Filyos Limanı'nı İç Anadolu'ya bağlayacak ana yük hattı olacaktır.
        • "Enerji Üssü" Konumu (Filyos Doğalgazı): Çaycuma'nın bugünkü ulusal düzeydeki asıl konumu, Türkiye'nin en büyük mega projelerinden biri olan Filyos Vadisi Projesi ile tanımlanır. Bu proje, ilçenin Karadeniz kıyısındaki Filyos beldesinde yoğunlaşmıştır. Bu projenin en kritik parçası, Karadeniz'de (Sakarya Gaz Sahası) keşfedilen devasa doğalgaz rezervlerinin karaya çıkarıldığı, işlendiği ve ulusal şebekeye dağıtıldığı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'dir. Bu dev tesis, Çaycuma'yı Türkiye'nin "enerji üssü" konumuna getirmiştir ve ülkenin enerji bağımsızlığı için hayati bir rol oynamaktadır.
        • Lojistik Konumu (Filyos Limanı): Filyos Vadisi Projesi'nin ikinci ayağı, Türkiye'nin en büyük konteyner ve dökme yük limanlarından biri olması hedeflenen Filyos Limanı'dır. Bu liman, Karadeniz'den Rusya, Ukrayna ve Romanya'ya giden/gelen yükler için bir ana merkez (hub) ve aynı zamanda İç Anadolu'nun (Ankara, Karabük, Kırıkkale) Karadeniz'e açılan ana ihracat kapısı olarak tasarlanmıştır. Bu limanın etrafında, Filyos Endüstri Bölgesi ve Serbest Bölge kurularak, Çaycuma'nın konumu bir üretim ve lojistik merkezine dönüştürülmektedir.
        • Tarihi Konum (Antik Tios Kenti): İlçenin Filyos beldesindeki bu ultra-modern liman ve enerji konumu, aynı zamanda binlerce yıllık tarihi bir liman kentinin de üzerindedir. Filyos, antik dönemdeki adıyla Tios (Teium) kentidir. Miletos kolonisi olarak kurulan ve Karadeniz'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan bu kent, Roma döneminde de önemli bir ticaret merkeziydi. Bugün Filyos sahilinde, modern projelerin hemen yanında, antik kentin kalesi, amfi tiyatrosu, su kemerleri ve liman kalıntıları görülebilmektedir.
