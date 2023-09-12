Çaya bir zam daha geldi! Çay fiyatları ne kadar oldu? - İş-Yaşam Haberleri

Çaya bir zam daha geldi! Çay fiyatları ne kadar oldu? - İş-Yaşam Haberleri

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına ardı ardına zam yapmaya devam ediyor. Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre raflardaki çayların fiyat etiketleri bugün gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana dördüncü kez değiştirilecek.

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti.

15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibariyle çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı.

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