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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çaya bir zam daha geldi! Çay fiyatları ne kadar oldu? - İş-Yaşam Haberleri

        Çaya bir zam daha geldi

        Bloomberg HT Çaykur'un, çay fiyatlarına yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptığını bildirdi. Böylece son 97 günde çaya dördüncü zam gelmiş oldu. Haziran'dan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 88,2 zamlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:49
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        Çaya bir zam daha geldi
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay fiyatlarına ardı ardına zam yapmaya devam ediyor. Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre raflardaki çayların fiyat etiketleri bugün gelen zamla birlikte Haziran'dan bu yana dördüncü kez değiştirilecek.

        8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında gerçekleştirmişti.

        15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha yapan Çaykur, son olarak 12 Eylül itibariyle çaya yüzde 15 zam daha gerçekleştirdi.

        Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı.

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        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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