Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Çaya bir zam daha geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Çaya bir zam daha geldi

        Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 4.5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Bloomberg HT'nin haberine göre böylece son 3 ayda çaya üçüncü zam gelmiş oldu. Hazirandan bu yana kuru çay fiyatları yüzde 63.6 zamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaya bir zam daha geldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkşeker'in şeker fiyatlarına ardı ardına yaptığı zamlar sürerken, benzer bir hamle Çaykur'dan geldi.

        Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çay fiyatlarına Haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

        8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

        15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

        Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63.6 oranında zamlandı.

        Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Habertürk Anasayfa