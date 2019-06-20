Protokol imzalanması dolayısıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde tören düzenlendi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, törende yaptığı konuşmada, ilk kez Tarım Kredi Kooperatifleriyle ortak çalışacaklarını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarının raflarında ÇAYKUR çaylarının yer alacağını anlatan Alim, "Böylece bölge insanı ve üreticilerimize destek olmuş olacağız. Ülkemize ve bölge adına bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da ÇAYKUR ile yapılan iş birliğiyle yaklaşık 200 bin civarındaki çay üreticisinin, arsa, tapu gibi sorunlarının çözümü için çalışma yapılacağını kaydetti.

Poyraz, çayın pazara açılması noktasında ÇAYKUR ile iş birliğinin önemini vurgulayarak, hedeflerinin çay üreticilerinin sorunlarını minimize etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Alim ve Poyraz, daha sonra iş birliği protokolünü imzaladı.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLABİLECEKLER

Protokol, çay üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olma ve kredi kullanımında yaşadıkları sorunların çözülerek tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını öngörüyor. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraki şirketler ile ÇAYKUR tarafından karşılıklı Ar-Ge çalışmaları ve eğitim programları konusunda da iş birliği yapılacak.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olmayan çay üreticilerinin ihtiyaç duydukları tarımsal girdiler için kooperatiflerce sunulan imkanlardan faydalanmaması üzerine başlatılan çalışma ile iki kurum arasında veri paylaşımı olacak. Böylece çay üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olabilmelerine imkan sağlanacak.

Çay üreticileri için Çay Karnesi Sisteminde yer alan çaylık alan miktarına göre özel kredi limiti belirlenecek.

Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları tarımsal girdilere (gübre vb) ilişkin borçlar, istemeleri halinde ÇAYKUR’a teslim edecekleri çay karşılığında alacaklarından da karşılanabilecek.

ÇAYKUR’un organik çay tarımı konusunda üretim yapmak istediği köylerde, çiftçilere Tarım Kredi teknik personellerince organik tarım, organik gübre kullanımı, budama, çapalama konularında gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilecek.