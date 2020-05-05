İHA

Bursa'da çay ocağını basıp 2 kişiyi yaralayan 3 kişiye müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Saldırganların çay ocağındakilere dehşeti yaşattığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçen ocak ayında Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 4 kişi çay içtiği esnada, bir kişi silahla gelerek ateş etti. Çay ocağındakilerin de korkuyla kendilerini yere atıp, kaçıştıkları sırada ateş edilen şahısların arasındaki bir kişi silahını çıkartarak yanındaki 2 kişiye mermi boşalttı. İki saldırgan beyaz araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Delil A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa sürede polis tarafından yakalanan 3 saldırgandan M.S. (24) ve H.A. (28) tutuklanırken, M.G. (25) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde yer alan M.S.'nin ifadesinde şöyle dedi: "Bilal, konuşmak için beni çay ocağına çağırdı. Ben de telefonla H.A.'yı çağırdım. Bilal kapıya doğru baktığı sırada silahını çıkarıp, kendisini arka tarafa attı. Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim. Dışarıya çıktığımda H.A. ve M.G.'yi gördüm. Onların aracına binerek olay yerinden ayrıldım."

H.A.'nın ise, "Aracı park etmeye çalıştığım sırada silah sesleri duydum. Çay ocağına doğru giderken M.S. ile M.G. ellerinde silah ile bana doğru geliyordu. İkisi birden, 'Biz onlardan önce davranarak ateş ettik. Bilal’i vurduk' dedi. Ben ne yapacağımı bilemedim. Onları aracıma aldım. İstanbul'a doğru hareket ettik. Yalova Taşköprü civarında silahları denize attılar" dediği ifade edildi.