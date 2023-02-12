Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Çay kenarında bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'da çay kenarında bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, çay kenarında tartıştığı Sabri Varol'u bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı

Giriş: 12.02.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Çay kenarında bıçaklanarak öldürüldü
DHA

Aydın'da Sabri Varol (46), çay kenarında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre; Sabri Varol ile N.P. (32) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. N.P., Varol'u bıçaklayıp, kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Sabri Varol, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan jandarma, şüpheli N.P.'yi kameradan tespit edip, operasyonla saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan N.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bursa'da doğalgaz sızıntısı: 19 kişi zehirlendi
Bursa'da doğalgaz sızıntısı: 19 kişi zehirlendi
Çiftlikte elektrik akımına kapılarak öldü
Çiftlikte elektrik akımına kapılarak öldü
20 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
20 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Pusu kurduğu husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü
Pusu kurduğu husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.