AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 15 milyon 452 bin 479 dolarlık çay ihraç edildi.

Söz konusu dış satımda Rize, 7 milyon 652 bin 492 dolarlık payı ile toplam çay ihracatının yüzde 49,5'ini tek başına gerçekleştirdi. Bu dönemde Rize'den 2 bin 597 ton çay satıldı.

Kentten geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 456 ton çay ihracatından 7 milyon 180 bin 187 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Rize'den yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 6, değerde ise yüzde 7 arttı.

BELÇİKA İLK SIRADA

Belçika, ABD ve Hollanda, kentten en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu.

Yılın 11 ayında Rize'den Belçika'ya 4 milyon 488 bin 181, ABD'ye 705 bin 755, Hollanda'ya 489 bin 501 dolarlık çay ihraç edildi.

Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen İsviçre, Katar, Kuzey Makedonya, Japonya, Malta, Panama, Tacikistan ve Tayvan'a da çay gönderildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çayın, Doğu Karadeniz'in önemli tarımsal ürünlerinin başında geldiğini söyledi.

Rize'nin en fazla çay ihraç edilen il olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, kentten yılın 11 ayında yapılan çay ihracatının toplam ülke ihracatının yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ettiğini vurguladı.

Gürdoğan, çay ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Çayın ana vatanı olan Rize'den yapılan çay üretiminin daha fazla ihraç edilebilir konuma gelmesi ve çay imalatçısı firmalarımızın Ar-Ge yaparak yeni katma değerli ürün geliştirmeleri önemli" dedi.