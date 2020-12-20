Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 15 milyon 452 bin 479 dolarlık çay ihraç edildi.
Söz konusu dış satımda Rize, 7 milyon 652 bin 492 dolarlık payı ile toplam çay ihracatının yüzde 49,5'ini tek başına gerçekleştirdi. Bu dönemde Rize'den 2 bin 597 ton çay satıldı.
Kentten geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 456 ton çay ihracatından 7 milyon 180 bin 187 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Rize'den yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 6, değerde ise yüzde 7 arttı.
BELÇİKA İLK SIRADA
Belçika, ABD ve Hollanda, kentten en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu.
Yılın 11 ayında Rize'den Belçika'ya 4 milyon 488 bin 181, ABD'ye 705 bin 755, Hollanda'ya 489 bin 501 dolarlık çay ihraç edildi.
Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen İsviçre, Katar, Kuzey Makedonya, Japonya, Malta, Panama, Tacikistan ve Tayvan'a da çay gönderildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çayın, Doğu Karadeniz'in önemli tarımsal ürünlerinin başında geldiğini söyledi.
Rize'nin en fazla çay ihraç edilen il olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, kentten yılın 11 ayında yapılan çay ihracatının toplam ülke ihracatının yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ettiğini vurguladı.
Gürdoğan, çay ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Çayın ana vatanı olan Rize'den yapılan çay üretiminin daha fazla ihraç edilebilir konuma gelmesi ve çay imalatçısı firmalarımızın Ar-Ge yaparak yeni katma değerli ürün geliştirmeleri önemli" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!