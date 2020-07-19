Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den Ocak-Haziran 2020'de 97 ülkeye 1895 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 7 milyon 587 bin 963 dolar gelir sağlandı.
Geçen yılın aynı döneminde 1504 tonluk çay ihracatı karşılığında 4 milyon 815 bin 385 dolar kazanç elde edilmişti. Buna göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 57,6 arttı.
Belçika, Almanya, KKTC en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu.
Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 2 milyon 486 bin 531 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika'ya 596 ton çay ihraç edildi.
Geçen yılın ilk yarısında Belçika'ya 576 bin 438 dolar karşılığında 153 ton çay ihraç edilmişti. Böylece Belçika'ya yapılan çay ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 289,5, değerde de yüzde 331,4 arttı.
Belçika'yı yılın 6 aylık döneminde yapılan çay ihracatında, 993 bin 213 dolarla Almanya ve 653 bin 901 dolarla KKTC takip etti.
'DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUZ'
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, çay ihracatının giderek arttığını söyledi.
Çay ihracatının 2020 sezonuna rekor artışla başladığına dikkati çeken Turgut, "Türk çayı ihracatı yılın ilk yarısını da rekor artışla kapattı. İlerleyen günlerde söz konusu ihracat potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz. Bu yönde beklentimiz yüksek. İnşallah çay ihracatında yıl sonunu çok güzel rakamlarla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Turgut, çay ihraç edilen ülke çeşitliliğinin de pozitif yönde ilerlediğini sözlerine ekledi.
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