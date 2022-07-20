'Çay göçü' ile nüfusun 3’e katlandığı Rize’de hastanelerde Covid-19 hazırlığı

DHA

Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında en çok vaka görülen iller sıralamasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize'de vakalar yeniden artışa geçti. Genelde ciddi boğaz, baş ve vücut ağrısı ile ateş şikayetleriyle acil servislere başvuranların sayısının artmasıyla hastanelerde hazırlıklar da başladı. Özellikle yaz mevsimi oluşu ve devam eden çay tarımı nedeniyle nüfusun 3'e katlandığı kentteki hastanelerde tüm imkanlar seferber edilip, gerekli servis ve yoğun bakım yatakları hazırlıklı hale getirildi.

'BAYRAM SONRASI VAKALAR 3-4 KATINA ÇIKTI'

Tıbbi Mikrobiyoloji Klinik Şefi Öğretim Üyesi Dr. İlkay Bahçeci, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de vakalarda yoğun bir artış yaşanıyor. Bayram öncesine göre değerlendirdiğimizde bayram sonrası yaklaşık 3-4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Bayram öncesinde günlük örnek sayımız 150-200 civarıyken şu an yaklaşık 800 ile 1000 arası değişmekte ve pozitiflik oranımız bir o kadar, yüzde 40-45 oranında artmış vaziyette, yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

'HERKES İÇİNİ RAHAT TUTSUN'

Bahçeci, oluşabilecek yoğunluğa karşı tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Sağlık Müdürlüğü'müz, başhekimliğimiz tüm önlemlerini almış vaziyette. Biz laboratuvar olarak tüm önlemlerimizi almış vaziyetteyiz. Günlük test kapasitemiz oldukça yüksek. Hastaların yatışlarına yönelik yeni servisler oluşturuldu, bu konuda herkesin içi rahat olabilir. Herhangi bir aksamaya meydan vermeden gelen hastalarımıza uygun hizmetler verilmekte. Kapasite açısından herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada normal vakalarda da yoğun bir dönem yaşanıyor. Yaz dönemi Rize'de çay dönemi olmasıyla birlikte il dışından gelen vatandaşlarımız ve bunların da muayeneleriyle birlikte bir yoğunluk yaşanıyor. Tüm önlemler alındı, herkes içini rahat tutsun. Anında müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

'RİSK HARİTASINDA İLK 10'UN İÇERİSİNDE YER ALIYORDUK'

Geçen yıl bu dönemlerde Rize'deki vaka sayılarının yoğunluğunu hatırlatan Dr. Bahçeci, "Bu sene yine yoğun bir artış var. Geçen sene bu mevsimlerde yoğunluk yaşanıyordu. Risk haritasında da ilk 10'un içerisinde yer alıyorduk. Hatta birinci olduğumuz süreçler yaşandı. Bu sene de aynı yoğunluk devam edecek gibi ama bu yoğunluğun önlemini alarak azaltmak bizim elimizde. Herkes gerekli tedbirlerini alırsa, hastalığı olanlar izolasyonlarına dikkat ederlerse, maskelerini takarlarsa, özellikle toplu olan yerlerde mesafe kurallarına dikkat edip, hijyeni sağlarlarsa o ilk sıralardan daha geriye düşeriz diye ümit ediyorum" dedi.