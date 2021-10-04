Çay bahçesinde heyelan paniği!

Kıbledağı köyünde şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi, kaya parçaları, çay bahçesi ve ağaçları, yol kenarına düştü.

AA'da yer alan habere göre, heyelan bölgesindeki eve toprak vurmaması olası faciayı önledi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'de şiddetli yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Rize Valiliği, meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.