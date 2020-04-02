Çavuşoğlu, videokonferansla düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün İttifak tarihinde ilk kez videokonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.

Öncelikli gündem maddesi Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve dayanışma olan toplantıda, Afganistan ve Irak'taki durumla NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere İttifakın gündeminde bulunan konuların da ele alınacağı kaydedildi.