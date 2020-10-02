Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiğini aktararak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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