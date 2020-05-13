Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Girişimci ve İnsani Dış Politika" vizyonunu değerlendirdi

Çavuşoğlu, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğunca düzenlenen video konferansta, Türkiye'nin "Girişimci ve İnsani Dış Politikası" inisiyatifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele süresince uluslararası anlamda gösterdiği aktif tutuma işaret eden Çavuşoğlu, "Tüm ülkeler birçok sektörde, gıda güvenliğinden tıbbi malzemeye ve savunma sanayisine kadar liste yaparken, ilk beşte mutlaka Türkiye var. Bunu görmemiz lazım." diye konuştu.
Çavuşoğlu, bu durumun doğurduğu potansiyel fırsatların altını çizerek, "Fırsatçılıksa evet, çok iyi bir fırsatçılık, bu fırsatı da çok iyi değerlendirmemiz lazım." ifadesini kullandı.
- "Yeniden Asya"
Asya kıtasının yükseliş ivmesine değinen Çavuşoğlu, bu eğilimi öncesinde fark ettikleri için Bakanlık olarak "Yeniden Asya" inisiyatifini başlattıklarını aktardı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Asya'da yeni bir aktör olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kökümüz oradan geliyor. Asya ülkelerinin hepsinde mevcudiyetimiz var. Ekonominin merkezi Asya oluyorsa, dijitalleşmenin merkezi Asya oluyorsa, o zaman bütüncül bir yaklaşımla buradaki mevcudiyetimizi artırmamız lazım, yeni bir enerji katmamız lazım. Bu sadece ekonomi değil, bunun içinde kültür var, eğitim var, sanayileşme ve teknoloji de var."
Gelecek süreçte Bakanlık olarak akademi dünyası ve gençlerle daha yakın diyalog halinde olacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, küresel sistemin geleceğine ilişkin de geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Çavuşoğlu, ara buluculuk alanında da Türkiye'nin bir marka haline geldiğini kaydederek, gelecek günlerde bu alanda çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla bir video konferans yapacakları bilgisini verdi.
Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, dış politika konularına ilişkin de Türkiye'nin genel tavır ve tutumlarına ilişkin bilgiler paylaştı.
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