Çavuşoğlu: Türkiye 125 ülkenin yardım talebini karşıladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

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