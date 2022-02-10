Gazeteci Ayşenur Aslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili sözlerine Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir" yanıtını verdi.

Kıbrıs sorununa da değinen Çavuşoğlu "Rum kesimi tüm müzakerelerde masayı devirdi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına ilişkin de açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna Rusya krizine ilişkin ise "Türkiye'nin pozisyonu gayet net, biz her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak bölgemizde zaten çatışma, ihtilaflar var ilave bir çatışma olmasın diyen bir ülke olarak gerginliğin azaltılması için adımlarımız devam ediyor. Bazıları görünen adımlar bazıları perde arkasında yürüttüğümüz adımlar" dedi.

ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor" dedi.