Çavuşoğlu: "Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek" - ANTALYA

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi."