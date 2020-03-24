Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

CEZAYİRLİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Boukadoum telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.