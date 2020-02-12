Çavuşoğlu: Önümüzdeki günlerde heyetimiz Moskova'ya gidecek

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün grup toplantısında en üst düzeyde Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları açıklamıştır. Bu konuda kararlıyız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık hiçbir zaman.

Diğer taraftan bugün Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Önümüzdeki günlerde bu sefer bizden bir heyet Moskova'ya gidecek. Bugüne kadar aksaklıklar olsa da Soçi Anlaşması hala ortadadır."