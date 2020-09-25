Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 22 ÖLÜ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında da Çavuşoğlu'nun mesajı alıntılanarak, "Dost ülke Türkiye’ye teşekkür ederiz." mesajı paylaşıldı.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirilmişti. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.