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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu.

Irkçı Yunan vekile tepki gösteren Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın o vekile tepkisini olumlu buluyoruz. Hangi ülkede olursa olsun ırkçı, hoşgörüsü olmayan akımlarla mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Bugün İslam ve Türk düşmanlığı önplandadır ancak, aynı ırkçılar Yahudi düşmanıdır... Bunu önleyemezsek, Avrupa'nın geleceği için bir felaket olur. Irkçılık Avrupa'yı derinden sarsmaya başladı" dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Korona Virüs hakkında Türk vatandaşlarının da getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu süreç başladıktan sonra bir taraftan nereye gidiyor bunu takip ettik, bir de vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızla süratli temas halindeydik. Bizden ricacı olan dost ülkeler de oldu. O canlarımızı da alıp getireceğiz. Toplam 49 vatandaş var" ifadelerini kullandı.