Çavuşoğlu'ndan George Floyd açıklaması!

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(ABD'de George Floyd'un öldürülmesi) Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez"

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir"

"(Libya'da)Hafter bu savaşı kazanamaz"