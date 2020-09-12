Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu açıklamasında, "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

MALTA DIŞİŞLERİ BAKANI: AB STRATEJİK YAKLAŞMALI

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ise, Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin, "AB'nin Türkiye ile ilişkilerine stratejik olarak yaklaşması lazım" dedi.