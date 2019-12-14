Bakan Çavuşoğlu Katar'da

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19. Doha Forumu'na katılmak için Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kagame'ye ileten Çavuşoğlu, 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu ayrıca Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim el Thani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile de biraraya geldi.