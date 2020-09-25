Çavuşoğlu'ndan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'na tepki!

Bakan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle (Türkiye karşıtı ifadeler kullanan) Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi başkanlığına kadar yükselmesi kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, seçimler çerçevesinde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak Başkan Trump'a seslenmiş ve, "Kuzey Kore'de değilsiniz. Türkiye'de değilsiniz. ABD'desiniz ve burası bir demokrasi" ifadelerini kullanmıştı.