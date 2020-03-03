Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'ya giden göçmenler hakkında Çavuşoğlu, "Bunları durduracak noktada değiliz." ifadelerini kullandı.