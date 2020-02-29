Çavuşoğlu: Masada da sahada da taviz vermeyeceğiz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Doha'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları şu şekilde:

Bu süreçte bizim gözlem noktalarımıza saldırı oldu. Biz de buralara takviye yaptık. Bu saldırganlığın durdurulması gerekiyor. Bu saldırılar bizim kararlılığımızı güçlendiriyor. Gereken cevabı verdik, veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün rakamları paylaştı. Milli Savunma Bakanımız ve Genelkurmayımız rakamları paylaşıyorlar. 2100'den fazla rejim unsurunu bugüne kadar etkisiz hale getirdik. Varil bombası yaptıkları kimyasal atölyeleri hedef alıyoruz.

İki konuda kararlılığımız sürecek. Birincisi rejimin saldırganlığını durdurmak, ikincisi İdlib'de kalıcı bir ateşkesi sağlamak.

Rusya ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Önümüzdeki Mart'ın ilk haftasında Cumhurbaşkanımız ile Putin'in bir görüşmesi olacak. NATO'ya teşekkür ediyoruz. Acil bir şekilde toplandı. NATO2dan beklentilerimizi açık bir şekilde paylaştık. Diğer taraftan rejimin saldırganlığının durdurulmazsa Türkiye sınırlarına 3 milyon insan gelecek. Biz bu 3 milyon insan gelirse, bunlar Avrupa'ya gidecek deyince Türkiye tehdit mi ediyor deniyor.

Bu Türkiye'de sosyal bir konu, üzerimizde ekonomik bir yük. Bu işin insani bir durumu var. Biz komşu ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ama uluslararası toplumun da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü. Bu konu çok hassas bir konu. Biz bu alanda kararlılığımızı devam edeceğiz. Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz. Suriye'nin istikrarı ve huzuru için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

Dün akşam Cumhurbaşkanımız ve Trump bir görüşme gerçekleştirdi. Bizim NATO'dan taleplerimize baktığımız zaman, bazıları NATO'nun karşılayabileceği bazıları da müttefiklerin karşılayabileceği talepler. ABD'nin Patriot'ları daha önce Gaziantep'te vardı. Bunları tekrar gönderebilirler. Özellikle NATO müttefiki olan Türkiye'nin müttefikleri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Biz gerekeni yapıyoruz ama NATO'nun kuruluş amacı, ayakta kalma sebebi budur.

Dün akşam telefon görüşmesinde ele alınan konuları Mike Pompeo ile değerlendirdik. Birkaç gün içinde Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı arayabileceğini de söylemişti.

YUNANİSTAN'A MÜLTECİ TEPKİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Twitter'dan düzensiz göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşıma cevaben şunları kaydetti:

"Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim, ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var."