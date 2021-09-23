Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü

AA

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı Albares ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından, "Yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele konularına odaklandık." açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Afganistan, Libya, Suriye ve Afrika'daki gelişmeler dahil güncel küresel sorunları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan​​​​​​​ ile görüşmesinde de ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.